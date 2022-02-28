Китай призвал к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран

Об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции в понедельник, передает Укринформ.

"Следует уважать и поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а цели и принципы Устава ООН следует совместно защищать. Это принцип, которого Китай последовательно придерживается, и основная норма, регулирующая международные отношения, которую должны соблюдать все страны", - заявил он.

Это был ответ на вопрос об агрессии России.

Там призвали приложить усилия, чтобы исключить ментальность времен Холодной войны и создать эффективный механизм европейской безопасности путем диалога и переговоров.

Дипломат отметил, что Пекин признает "особые исторические сложности в украинском вопросе и законную обеспокоенность России относительно безопасности".

