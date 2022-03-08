Китай призвал к "максимальному воздержанию" в Украине

Об этом Си Цзиньпин заявил, выступая на виртуальной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом 8 марта, сообщает Reuters .



Отмечается, что это его самое решительное на сегодняшний день заявление о вторжении России в Украину.



Китайский лидер назвал ситуацию в Украине "тревожной" и сказал, что приоритетом должно быть предотвращение ее эскалации или "выхода из-под контроля".



Он также заявил, что Франция и Германия должны приложить усилия, чтобы уменьшить негативные последствия кризиса, и выразил обеспокоенность влиянием санкций на стабильность глобальных финансов, снабжение энергоносителями, транспортом и цепями поставок.



Китай отказывается осуждать действия России в Украине или называть их вторжением, а также неоднократно высказывался против того, что он описывает как незаконные санкции против России.

Напомним, министр иностранных дел КНР заявил, что "события в Украине складываются так , как Китай не хотел бы видеть".

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов выступить "посредником" между Украиной и Россией.