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Китай призвал Филиппины вывести стоявший на мели военный корабль

8 августа, 2023 вторник
07:46
Мир

Министерство иностранных дел Китая обратилось к Филиппинам с призывом немедленно отбуксировать стоящий на мели военный корабль и вернуть его в неоккупированное состояние

Об этом пишет Reuters.

Указывается. что этот корабль является проржавевшей реликвией Второй мировой войны, которая использовалась в качестве военной базы.

"Китай еще раз призывает филиппинскую сторону немедленно вывести военный корабль из Второй отмели Томаса и вернуть его в неоккупированное состояние", - говорится в заявлении МИД Китая.

Издание пишет, что спор вокруг второй мели Томаса в Южно-Китайском море возник после того, как Филиппины обвинили береговую охрану Китая в "чрезмерных и наступательных действиях" против филиппинских судов.

Китай не впервые общался с Филиппинами по второй мели Томаса через дипломатические каналы, но, по словам МИД страны, "их добрая воля и искренность были проигнорированы".

Во вторник береговая охрана Китая опубликовала видео, на котором показано, как ее корабль опрыскивают филиппинское судно водометом 5 августа. Там добавили, что Китай все время проявлял "рациональное воздержание". На видео видно, как водомет брызжет у меньшего филиппинского судна, не попав в него.

Помощник генерального директора Совета национальной безопасности Филиппин Джонатан Малайя отметил, что Филиппины никогда не покинут позицию в мели Томаса.

"Мы призываем Китай не заострять вопрос с помощью водометов или лазеров военного класса, что ставит под угрозу жизнь Филиппин, а путем искренних переговоров и других дипломатических средств", - добавил он.

  • Накануне береговая охрана Филиппин обвинила Китай в обстреле из водометов их судов и блокировании их в спорном Южнокитайском море.
Китай
Филиппины
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