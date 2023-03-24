Китай призвал Европу поддержать его мирный план по Украине
Топ-дипломат Китая Ван И призвал Европу сыграть определенную роль в поддержке мирных переговоров между Украиной и Россией. Ранее США предупредили, что реализация китайского "мирного плана" фактически заморозит территориальные достижения Москвы
Об этом сообщает Bloomberg .
"Прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", - заявил Ван И в телефонном разговоре с Эмманюэлем Бонне - советником президента Франции Эмманюэля Макрона.
Китайский дипломат выразил надежду, что Франция и Европа в целом "сыграют свою должную роль" в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Призыв состоялся вскоре после завершения визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, в ходе которого президент РФ Владимир Путин пообещал установить более тесные связи между странами и приветствовал предложения Пекина по прекращению боевых действий.
В США, между тем, предупредили, что реализация китайского "мирного плана" фактически заморозит территориальные достижения Москвы в Украине.
- В феврале Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Пекин призвал уважать суверенитет всех стран, прекратить огонь, начать переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских и военнопленных.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 4 апреля Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится к лидеру Китая Си Цзиньпину. Париж призвал удвоить усилия, чтобы остановить КНР от усиления поддержки вторжения РФ.
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