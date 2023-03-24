Об этом сообщает Bloomberg .

"Прекращение огня, прекращение войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", - заявил Ван И в телефонном разговоре с Эмманюэлем Бонне - советником президента Франции Эмманюэля Макрона.

Китайский дипломат выразил надежду, что Франция и Европа в целом "сыграют свою должную роль" в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Призыв состоялся вскоре после завершения визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, в ходе которого президент РФ Владимир Путин пообещал установить более тесные связи между странами и приветствовал предложения Пекина по прекращению боевых действий.

В США, между тем, предупредили, что реализация китайского "мирного плана" фактически заморозит территориальные достижения Москвы в Украине.