Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Если мы посмотрим на ядерный потенциал КНР, то он является третьим по количеству ядерных боеголовок, несмотря на то, что Китай владеет всеми тремя компонентами ядерного оружия, так называемой ядерной триадой. Все же количество ядерного оружия насчитывает примерно 350-400 боеголовок на данный момент в вооружении КНР, это незначительно по сравнению с РФ и США. Однако, Китай изучает уроки по российско-украинской войне и делает выводы, что стратегическое ядерное сдерживание России было и достаточно эффективно", - пояснил эксперт-международник.

Юрий Пойта добавил, что китайские эксперты, с которыми он общался, говорили, что ядерный шантаж России на уровне политического руководства по Западу, на уровне медиа и разных экспертов сдержал НАТО, США от непосредственного вмешательства и сдерживает в предоставлении Украине дальнобойное оружие.

"Поэтому КНР делает вывод, что ядерное сдерживание эффективно, и сейчас видим публикации, что Китай принял решение об увеличении своего ядерного компонента в три раза. Кажется, на 2030 или 2035 год он должен составлять не 350-400 боеголовок, а примерно 1500. Это значит, Китай также готовит свой ядерный потенциал для сдерживания США, НАТО, альянсов, чтобы они не вмешивались в возможный конфликт в Тайваньском проливе», - прокомментировал Пойта.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 февраля совершит визит в Пекин и встретится с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Издание Politico пишет, что среди вопросов повестки дня будет война в Украине.

В МИД Китая заявили, что возлагают большие надежды на визит Блинкена в Пекин