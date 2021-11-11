Китай принял "историческую резолюцию", которая закрепила статус Си Цзиньпина в политической истории и приравняла его к Мао Цзэдуну
В четверг, 11 ноября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял "историческую резолюцию", ставшую итогом 100-летней истории партии
Об этом сообщает BBC .
Центральный комитет партии принял резолюцию о главных достижениях за последние 100 лет и будущих направлениях деятельности.
За все время существования Коммунистической партии такой документ принимают в третий раз – первый раз был во время правления Мао Цзэдуна в 1945 году, а второй – за Дэн Сяопина в 1981 году.
Таким образом, резолюция утвердила статус Си Цзиньпина в политической истории государства наравне с основателем партии Мао и его последователем Дэн Сяопином.
BBC отмечает, что эксперты видят в этом признаки возвращения культа личности.
Ожидается, что в следующем году Си Цзиньпин в третий раз будет переизбран на пост президента КНР, ведь в 2018 правительство отменило ограничения на два президентских срока.
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