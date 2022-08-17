Китай примет участие в военных учениях России "Восток-2022"
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая примут участие в учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября
Об этом сообщает Министерство обороны Китая.
"Китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми участвующими сторонами и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".
На учениях "Восток-2022" должны отработать "вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе".
Кроме Китая, в учениях примут участие Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны.
Минобороны РФ сообщило, что учения пройдут на полигонах Восточного военного округа: Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунне, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успенсовский и Цугол.
- 4 августа в пресс-службе минобороны Беларуси заявили, что военный контингент страны присоединится к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые будут проходить на территории Российской Федерации. От вооруженных сил Беларуси к учениям планируют присоединить более 250 военнослужащих одной из механизированных бригад западного оперативного командования.
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