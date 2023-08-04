Китай примет участие в обсуждении украинской Формулы мира во время встречи в Саудовской Аравии
Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна примет участие в обсуждении украинской Формулы мира во время встречи, которая состоится в Джидде
Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД Китая.
Отмечается, что на встрече Китай будет представлять спецпредставитель правительства по Евразии Ли Хуэй.
"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине", - говорится в сообщении.
Что известно о встрече по Украине в Саудовской Аравии
В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде.
Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.
В Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.
"Каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе", - заявил Ермак.
1 августа стало известно, что США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан.
3 августа свое участие во встрече подтвердила Индия.
"Индия будет участвовать в этом мероприятии (в Саудовской Аравии, – ред.). Наше участие отвечает нашей давней позиции, что диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал спикер МИД Ариндам Багчи.
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