Соответствующее сообщение появилось на сайте МИД Китая.

Отмечается, что на встрече Китай будет представлять спецпредставитель правительства по Евразии Ли Хуэй.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

Что известно о встрече по Украине в Саудовской Аравии

В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде.

Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.

В Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.

"Каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе", - заявил Ермак.

1 августа стало известно, что США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан.

3 августа свое участие во встрече подтвердила Индия.

"Индия будет участвовать в этом мероприятии (в Саудовской Аравии, – ред.). Наше участие отвечает нашей давней позиции, что диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал спикер МИД Ариндам Багчи.