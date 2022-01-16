Китай приказал Путину убираться из Казахстана, - Пионтковский

Такого мнения придерживается политический аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон, США). Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.



"Великий Китай сказал – и Путин свои войска забрал", – отметил политолог.



При этом, отметил Пионтковский, ведущие кремлевские пропагандисты возмущаются этим фактом в соцсетях, однако выносить свое недовольство наружу, на телевидение, им запрещено.





"Что интересно, в российской медиасфере - конечно, вся эта имперская публика, пропутинская сволочь, - возмущены таким шагом. Они между собой в соцсетях возмущаются, однако им запрещено выходить с каким-либо обсуждением этого сюжета на центральном телевидении. Полное молчание. Все, как должно быть", - обратил внимание Андрей Пионтковский.