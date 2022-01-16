Китай приказал Путину убираться из Казахстана, - Пионтковский
Возвращение российских "миротворцев", под эгидой ОДКБ подавлявших восстание в Казахстане, обусловлено давлением официального Пекина на Москву
Такого мнения придерживается политический аналитик Андрей Пионтковский (Вашингтон, США). Об этом он заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Великий Китай сказал – и Путин свои войска забрал", – отметил политолог.
При этом, отметил Пионтковский, ведущие кремлевские пропагандисты возмущаются этим фактом в соцсетях, однако выносить свое недовольство наружу, на телевидение, им запрещено.
- Напомним, по воспоминаниям очевидцев, жесточайше в Казахстане действовали рядовые и офицера с "чистым русским языком".
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