Китай прекратил импорт говядины из Литвы из-за конфликта вокруг Тайваня
На этой неделе Китай приостановил импорт говядины из Литвы на фоне роста торговых споров относительно отношений балтийской страны с Тайванем, который Пекин считает территорией КРН
Об этом сообщает Reuters .
Главное таможенное управление Китая обычно прекращает импорт мяса, если страны-экспортеры сообщают о вспышках болезней у скота. Однако Литва в последнее время не сообщала ни о какой болезни животных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE). Конкретных причин приостановки импорта Китай не назвал.
Согласно данным Еврокомиссии, литовский экспорт в Китай в декабре 2021 года упал на 91% по сравнению с тем же месяцем 2020 года.
В 2021 году Литва экспортировала в Китай 853 тонны говядины, что составляет четверть общего экспорта говядины. С начала декабря 2021 года страна прекратила поставки пищевых продуктов, в частности говядины, в Китай.
Литва позволила Тайваню открыть фактическое посольство в своей столице Вильнюса в прошлом году. Это решение разозлило Пекин, считающий остров собственной территорией.
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отказался рассказывать о приостановке говядины, но заявил, что Литва должна исправить свои ошибки.
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