Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань
Китайское правительство анонсировало "решительные и силовые меры", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань
Об этом сообщает Reuters.
Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь говорит, что любой визит Пелоси сильно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая.
"Если американская сторона будет настойчиво придерживаться этого курса, Китай обязательно предпримет решительные и силовые меры для жесткой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности", - отметил он.
Также Пелоси помимо Тайваня в следующем месяце планирует посетить Индонезию, Японию, Малайзию и Сингапур. Ее визит на Тайвань был отложен с апреля из-за положительного теста на коронавирус.
- 17 июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине. Он отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Китай призывает Украину сесть за стол переговоров с РФ.
- 18 июля министр финансов США Джанет Йеллен призвал Китай использовать свои особые отношения с Россией и помочь остановить войну в Украине.
- Впоследствии министр иностранных дел Китая Ван I подчеркнул, что Соединенные Штаты виновны в разжигании кризиса вокруг Украины, завершившегося военным конфликтом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.02
Покупка 36.02Продажа 37.03
-
EUR
Покупка 36.14Продажа 37.36
- Актуальное
- Важное