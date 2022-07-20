Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань

Об этом сообщает Reuters.

Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь говорит, что любой визит Пелоси сильно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая.

"Если американская сторона будет настойчиво придерживаться этого курса, Китай обязательно предпримет решительные и силовые меры для жесткой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности", - отметил он.

Также Пелоси помимо Тайваня в следующем месяце планирует посетить Индонезию, Японию, Малайзию и Сингапур. Ее визит на Тайвань был отложен с апреля из-за положительного теста на коронавирус.

17 июля министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине. Он отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Китай призывает Украину сесть за стол переговоров с РФ.

18 июля министр финансов США Джанет Йеллен призвал Китай использовать свои особые отношения с Россией и помочь остановить войну в Украине.

Впоследствии министр иностранных дел Китая Ван I подчеркнул, что Соединенные Штаты виновны в разжигании кризиса вокруг Украины, завершившегося военным конфликтом.

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