Китай представил спутник для исследования Солнца, его планируют запустить уже в этом году

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

По данным SAST, основной нагрузкой на спутнике станет солнечный визуализирующий H-альфа-спектрометр, который будет получать изображения Солнца. Это поможет исследователям наблюдать за изменениями на Солнце во время вспышек. В частности, за изменениями его температуры и скорости.

Конструкция спутника предусматривает разделение отсека платформы и отсека полезной нагрузки, обеспечивает точность наведения и стабильность нагрузки.

Власти Китая планируют запустить спутник для исследования Солнца в этом году.