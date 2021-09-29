Китай представил спутник для исследования Солнца, его планируют запустить уже в этом году
Шанхайская академия по технологии космических полетов (SAST) представила модель спутника для исследования Солнца
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
По данным SAST, основной нагрузкой на спутнике станет солнечный визуализирующий H-альфа-спектрометр, который будет получать изображения Солнца. Это поможет исследователям наблюдать за изменениями на Солнце во время вспышек. В частности, за изменениями его температуры и скорости.
Конструкция спутника предусматривает разделение отсека платформы и отсека полезной нагрузки, обеспечивает точность наведения и стабильность нагрузки.
Власти Китая планируют запустить спутник для исследования Солнца в этом году.
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