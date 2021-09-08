Китай предоставит захваченному талибами Афганистану $ 30 млн помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистана экстренную помощь на сумму 200 млн юаней ($ 30 млн - ред.)", - заявил министр.



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Китай также готов помочь в реализации проектов для улучшения условий жизни людей, а также поддержать восстановление Афганистана, но только после того, как "Талибан" установит безопасность в государстве.