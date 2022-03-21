Китай предоставит Украине еще 10 млн юаней гуманитарной помощи, - МИД КНР

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня, Китайский Красный Крест предложит Украине дополнительно 10 млн юаней ($1,57 млн) в качестве гуманитарной помощи.



Об этом спикер сообщил на брифинге в Пекине.

Предварительно представители Министерства иностранных дел КНР уже сообщали о предоставлении Украине резинопомощи в сумме 5 млн юаней в начале марта.

Китай опровергает информацию о предоставлении военной помощи России – только продукты и медикаменты.

Китайский Красный Крест предоставит Украине около $791 тысячи гуманитарной помощи.