Китай предоставит Украине еще 10 млн юаней гуманитарной помощи, - МИД КНР
Китай готов дополнительно предоставить Украине 10 млн юаней в качестве гуманитарной помощи
Об этом сообщает Reuters.
По словам спикера Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня, Китайский Красный Крест предложит Украине дополнительно 10 млн юаней ($1,57 млн) в качестве гуманитарной помощи.
Об этом спикер сообщил на брифинге в Пекине.
Предварительно представители Министерства иностранных дел КНР уже сообщали о предоставлении Украине резинопомощи в сумме 5 млн юаней в начале марта.
- Китай опровергает информацию о предоставлении военной помощи России – только продукты и медикаменты.
- Китайский Красный Крест предоставит Украине около $791 тысячи гуманитарной помощи.
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