Китай предоставит $790 тыс. гуманитарной помощи Украине

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает CNN .



По просьбе Киева КНР предоставит Украине 5 миллионов юаней (или около $791 тысяч) гуманитарной помощи. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь добавил, что первая партия помощи ушла из Пекина в среду, 9 марта.



По его словам, помощь, включающая пищевые продукты и предметы первой необходимости, будет доставлена в Украинский Красный Крест "как можно быстрее".

Напомним, министр иностранных дел КНР заявил, что "события в Украине складываются так , как Китай не хотел бы видеть".

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов выступить "посредником" между Украиной и Россией.

8 марта лидер КНР Си Цзиньпин призвал к "максимальной сдержанности" в Украине.