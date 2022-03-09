Китай предоставит $790 тыс. гуманитарной помощи Украине
Китайский Красный Крест предоставит Украине около $791 тысячи гуманитарной помощи, первую партию помощи уже отправили
Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает CNN .
По просьбе Киева КНР предоставит Украине 5 миллионов юаней (или около $791 тысяч) гуманитарной помощи. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь добавил, что первая партия помощи ушла из Пекина в среду, 9 марта.
По его словам, помощь, включающая пищевые продукты и предметы первой необходимости, будет доставлена в Украинский Красный Крест "как можно быстрее".
- Напомним, министр иностранных дел КНР заявил, что "события в Украине складываются так , как Китай не хотел бы видеть".
- Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин готов выступить "посредником" между Украиной и Россией.
- 8 марта лидер КНР Си Цзиньпин призвал к "максимальной сдержанности" в Украине.
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