Об этом говорится в материале The New York Times .

После начала полномасштабной войны Россия и Китай не прекратили "тихое сотрудничество" в военной сфере. Согласно официальным данным китайской таможни, за год Поднебесная продала РФ беспилотников и запчастей к ним на сумму около $12 млн.

"Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь. Результатом являются стабильные поставки новых дронов в Россию, откуда они следуют на передовую войны в Украине," - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что поставки происходят, несмотря на введенные США санкции - усилия Соединенных штатов усложняются лидерством Китая в глобальной цепочке поставки электроники.

По данным NYT, пополнение запасов даже самых простых летальных аппаратов является таким же важным, как и предоставление артиллерийских боеприпасов. Больше всего дронов Россия получила от китайской компании DJI – продукты поступают в РФ через мелких посредников и экспортеров.