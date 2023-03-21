Китай предоставил России беспилотников и деталей к ним на $12 млн, - NYT
Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает агрессору пополнить запасы беспилотников. Дронов и запчастей к ним Пекин отправил на $12 млн
Об этом говорится в материале The New York Times .
После начала полномасштабной войны Россия и Китай не прекратили "тихое сотрудничество" в военной сфере. Согласно официальным данным китайской таможни, за год Поднебесная продала РФ беспилотников и запчастей к ним на сумму около $12 млн.
"Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь. Результатом являются стабильные поставки новых дронов в Россию, откуда они следуют на передовую войны в Украине," - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что поставки происходят, несмотря на введенные США санкции - усилия Соединенных штатов усложняются лидерством Китая в глобальной цепочке поставки электроники.
По данным NYT, пополнение запасов даже самых простых летальных аппаратов является таким же важным, как и предоставление артиллерийских боеприпасов. Больше всего дронов Россия получила от китайской компании DJI – продукты поступают в РФ через мелких посредников и экспортеров.
- 5 марта в Еврокомиссии сообщили , что в настоящее время у ЕС отсутствуют доказательства того, что Китай имеет планы по поставке оружия России. Тем не менее, чиновники отметили, что продолжают следить за этим каждый день.
- 22 февраля в МИД Китая возразили , что страна будет поставлять РФ летальное оружие. Спикер ведомства Ван Вэньбинь обвинил США и НАТО в распространении лжи относительно роли Пекина в войне РФ против Украины.
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