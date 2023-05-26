Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, информированных о деталях переговоров.

"Китайский посланник, направленный на продвижение мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего младшего соседа, которую она сейчас оккупирует", - говорится в материале американской газеты.

При этом говорится, что в Европе спецпредставителя Китая с его идеями встретили прохладно.