Китай предлагает оставить России оккупированные территории Украины и таким образом завершить войну, – WSJ
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй во время поездки по Европе призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, информированных о деталях переговоров.
"Китайский посланник, направленный на продвижение мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего младшего соседа, которую она сейчас оккупирует", - говорится в материале американской газеты.
При этом говорится, что в Европе спецпредставителя Китая с его идеями встретили прохладно.
- Ранее Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским.
- 24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
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