Об этом заявил директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире Еспресо.

"Мы знаем, что Китай сегодня предлагает по меньшей мере три инициативы. Первая - это контроль над полным обменом пленными с обеих сторон. Причем на китайской территории - когда все пленные будут перемещены и будут контролироваться КНР. Второй вопрос - это безопасность на ЗАЭС и третий - участие в контроле зернового соглашения", – сказал эксперт.

Бадрак добавил, что все эти вопросы для Китая якобы лежат исключительно в политической плоскости.

"На самом деле, Китай пытается осуществить четкую игру и повлиять на США через развитие отношений с Европой, прежде всего с Германией. Это очень четко артикулируют китайские дипломаты и инсайдерские источники", - подытожил он.