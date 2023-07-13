Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Китай предлагает менять пленных через его территорию и хочет контролировать зерновое соглашение и безопасность на ЗАЭС, - военный эксперт Бадрак
Эксклюзив

Китай предлагает менять пленных через его территорию и хочет контролировать зерновое соглашение и безопасность на ЗАЭС, - военный эксперт Бадрак

13 июля, 2023 четверг
21:14
Война с Россией

Китай сегодня предлагает по меньшей мере три инициативы по войне Украины и РФ. Они касаются обмена пленными, зернового соглашения и безопасности на Запорожской АЭС

Об этом заявил директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире Еспресо.

"Мы знаем, что Китай сегодня предлагает по меньшей мере три инициативы. Первая - это контроль над полным обменом пленными с обеих сторон. Причем на китайской территории - когда все пленные будут перемещены и будут контролироваться КНР. Второй вопрос - это безопасность на ЗАЭС и третий - участие в контроле зернового соглашения", – сказал эксперт.

Бадрак добавил, что все эти вопросы для Китая якобы лежат исключительно в политической плоскости.

"На самом деле, Китай пытается осуществить четкую игру и повлиять на США через  развитие отношений с Европой, прежде всего с Германией. Это очень четко артикулируют китайские дипломаты и инсайдерские источники", - подытожил он.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой мирный план. WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

Украина
Россия
Китай
Запорожская АЕС
обмен пленными
Читайте также:
острів Зміїний
13 июля, 2023 четверг
Российская армия на рассвете сбросила фугасную бомбу на остров Змеиный
кадирівці
13 июля, 2023 четверг
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
Бен Воллес
12 июля, 2023 среда
"Мы не Amazon": министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
14 июля
12:33
На Мелитопольском направлении Силы обороны за неделю продвинулись на 1,7 км
12:22
Орбан о войне в Украине: Если американцы захотят, мир наступит завтра утром
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 часов до саммита НАТО в тексте коммюнике не должно было быть упоминания о приглашении Украины
12:01
OPINION
Украина – НАТО. Путин здесь ни при чем
11:59
Инфографика
Рождество 25 декабря: Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников
11:55
Дмитрий Кулеба
"Это было досадное недоразумение": Кулеба прокомментировал высказывание Уоллеса о недостаточной благодарности Украины
11:42
Теперь лента "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича доступна для просмотра онлайн
11:42
Обновлено
Рада прекратила полномочия депутата от запрещенной ОПЗЖ Плачковой
11:31
Сделал из собственного дома "наблюдательный пункт" за ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанта в Донецкой области
11:24
Голливудские актеры объявили забастовку из-за зарплат и использования ИИ
11:23
Чтобы выполнить план по задержаниям, россияне призывают жителей ВОТ юга Украины доносить на соседей
11:18
Индия запустит миссию Chandrayaan 3 с высадки на Луну: где смотреть старт
11:00
Буданов: У нас есть свои люди в ближайших к Путину кабинетах
10:56
Kozak System представил гимн объединенной штурмовой бригады "Лють"
10:52
Укрэнерго: 13 июля вечернее потребление электроэнергии было самым высоким за всю неделю
10:51
Эксклюзив
Сергей Згурец
Украина будет иметь преимущество над РФ в артиллерии на отдельных направлениях благодаря кассетным боеприпасам, - Згурец
10:26
російський атомний підводний човен
Разведка Британии объяснила, почему Россия впервые не выведет атомные подлодки на парад ВМФ
10:26
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей: 5 человек погибли, 10 ранены. Ситуация в регионах
10:21
Минкульт согласился передать усадьбу Сикорского в собственность общины Киева
10:20
В Черном море дежурят два вражеских ракетоносителя с 12 "калибрами"
10:20
Обзор
Когда Европа перестанет зависеть от армии США и подорожают ли цены на продукты. Акценты мировых СМИ 14 июля
10:08
Инфографика
Курс валют 14 июля: евро дорожает, а доллар дешевеет
10:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Агенты ФСБ в рясах и с кадилами
09:58
Китайские ученые разработали биомаркер для диагностики болезни Паркинсона на ранних стадиях
09:52
"На все приходит время расплаты": Череватый прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов
09:31
Обновлено
Ночная атака Украины 14 июля: в Кривом Роге уничтожено админздание коммунального предприятия, есть пострадавший
09:25
Год назад российские войска ударили крылатыми ракетами по Виннице. В результате атаки погибли 29 человек
08:54
Пентагон
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тыс. резервистов
08:49
F-16
Южная Корея и США провели воздушные учения со стратегическим бомбардировщиком на фоне запуска КНДР баллистической ракеты
08:22
ЕС отменит ограничения на импорт японских пищевых продуктов, установленные после катастрофы на Фукусиме
08:21
Силы ПВО уничтожили 16 из 17 "шахедов" и 7 разведывательных БПЛА
08:18
Обновлено
ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон за сутки
08:00
OPINION
О манипуляциях с ленд-лизом
07:30
Увольнение российского командира 58 армии Попова подтверждает слабую оборону оккупантов на Запорожском направлении, - ISW
06:55
Франция одобрила увеличение военных расходов: это вызвано войной в Украине и глобальными угрозами
06:26
Евросоюз и страны G7 осудили запуски КНДР баллистических ракет
05:55
Вагнеровцы не участвуют в боевых действиях в Украине, - Пентагон
05:28
На ЗАЭС находятся около 500 оккупантов
04:53
Путин заявил, что ЧВК Вагнер юридически не существует и рассказал о встрече с Пригожиным
04:10
Украинцам разрешили самостоятельно изучать теорию для экзамена на водительские права
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV