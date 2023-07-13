Китай предлагает менять пленных через его территорию и хочет контролировать зерновое соглашение и безопасность на ЗАЭС, - военный эксперт Бадрак
Китай сегодня предлагает по меньшей мере три инициативы по войне Украины и РФ. Они касаются обмена пленными, зернового соглашения и безопасности на Запорожской АЭС
Об этом заявил директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в эфире Еспресо.
"Мы знаем, что Китай сегодня предлагает по меньшей мере три инициативы. Первая - это контроль над полным обменом пленными с обеих сторон. Причем на китайской территории - когда все пленные будут перемещены и будут контролироваться КНР. Второй вопрос - это безопасность на ЗАЭС и третий - участие в контроле зернового соглашения", – сказал эксперт.
Бадрак добавил, что все эти вопросы для Китая якобы лежат исключительно в политической плоскости.
"На самом деле, Китай пытается осуществить четкую игру и повлиять на США через развитие отношений с Европой, прежде всего с Германией. Это очень четко артикулируют китайские дипломаты и инсайдерские источники", - подытожил он.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой мирный план. WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.
2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал: "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.
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