Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Издание отмечает, что война подорвала международный престиж Владимира Путина. Раньше он заставлял всех ждать, но в последнее время ждать приходится ему, что наглядно продемонстрировал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Более того, война подорвала рейтинг Путина в России, поскольку сейчас даже националистически настроенные круги возмущены ходом войны и отсутствием реальных успехов.

По словам Ивана Крастева, главы Центра либеральных стратегий в Болгарии, Путин "политически окружен Москвой". Слово "война" ворвалось в государственные СМИ вопреки настояниям Кремля, что вторжение было просто "специальной военной операцией", и Крастев объясняет силу этого изменения:

"Специальная военная операция - это то, за что следует радоваться, а войны - это то, чего следует опасаться", - пишет он в Financial Times. Спецоперации – это "конфликты, которые можно проиграть, и этого не заметит население. Но когда вы проигрываете войну, вы рискуете потерять свою страну".

Тем временем Китай стал спасителем российской экономики, оказавшейся под давлением санкций. По сути, только Китай позволяет России продолжать боевые действия, покупая нефть и газ и поставляя важные товары двойного назначения.

По данным консалтинговой компании Kpler, импорт Китаем морской российской нефти марки Urals вырос на 40% в период с января по июль. Пекин также увеличил импорт через сибирский трубопровод. Отток российской нефти приносит приток юаня, удерживающего режим Путина на плаву. Это позволило Путину повысить пенсии и минимальную зарплату на 10%, среди прочих стимулирующих государственных расходов.

Короче говоря, пока Россия шатается, Китай ее сдерживает. Общий российский экспорт в Китай вырос на 49% в период с января по июль до 61,4 миллиарда долларов США. Аналитики, описывающие политику Китая по поводу российского вторжения в Украину как "сбалансированную" или "необязательную", не замечают непременной экономической поддержки Пекином войны России. Финансовая платежеспособность России сейчас зависит от спасательного круга из Китая, экономика которого в 10 раз больше российской. Но для Пекина торговля с Россией периферийна – в 2021 году она составляла лишь 2% общей торговли Китая с миром.

Режим Си Цзиньпина также косвенно поддерживает военные усилия России, экспортируя внедорожники для транспортировки командного состава, а также компоненты беспилотников и морские двигатели, как отмечают Томас Лоу и Питер В. Сингер в статье на американском сайте Defense One.

"Вместо того чтобы сделать Россию снова великой, — пишут они, — война Путина в Украине углубила позицию России как явного младшего партнера в китайско-российских отношениях в военном и экономическом плане".

В прошлом месяце американский журнал Foreign Affairs опубликовал эссе под названием "Новый вассал Китая". Автор, Александр Габуев из аналитического центра Фонда Карнеги написал: "Это не отношения равных. Зависимость Кремля от Китая превратит Россию в полезный инструмент в большей игре для Чжуннаньхай [огороженного руководящего комплекса в Пекине], огромного актива в конкуренции Пекина с Вашингтоном".

Это помогает объяснить заявление для Financial Review две недели назад посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко: "Эта война зависит от Си. Он единственный, кто может ее остановить".

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