Китай поставляет России компонентную базу для производства ракет, – исследователь Ближнего Востока Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Китай не будет поставлять России летальное оружие
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нет подтверждений тому, что Китай продавал, продает или собирается продавать вооружение России. Если что-то поставляется в Россию, то это нелетальная военная помощь. А самое главное и самое чувствительное для нас - это компонентная база для производства тех же ракет или другого оборудования. Китайцы, на данный момент, не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла. Но еще больше не заинтересованы в том, чтобы стать стороной конфликта и получить санкции или негативные последствия войны», - подчеркнул Данилов.
Замдиректора Центра ближневосточных исследований также добавил, что Китай не будет поставлять оружие России.
"Представим ситуацию, что Россия начнет катастрофически проигрывать и будет понятно ее поражение. Снабжение оружия уже ничего не решите и китайцы получат санкции. Китайцы будут действовать рационально", - отметил Данилов.
- А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван I , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
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