Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нет подтверждений тому, что Китай продавал, продает или собирается продавать вооружение России. Если что-то поставляется в Россию, то это нелетальная военная помощь. А самое главное и самое чувствительное для нас - это компонентная база для производства тех же ракет или другого оборудования. Китайцы, на данный момент, не заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла. Но еще больше не заинтересованы в том, чтобы стать стороной конфликта и получить санкции или негативные последствия войны», - подчеркнул Данилов.

Замдиректора Центра ближневосточных исследований также добавил, что Китай не будет поставлять оружие России.

"Представим ситуацию, что Россия начнет катастрофически проигрывать и будет понятно ее поражение. Снабжение оружия уже ничего не решите и китайцы получат санкции. Китайцы будут действовать рационально", - отметил Данилов.