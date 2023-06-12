Об этом информирует The Wall Street Journal .

"Открытие свидетельствует о том, что китайские запчасти продолжают попадать в Иран, предоставляя ему материалы для его программы беспилотников, независимо от нарастающих усилий США заблокировать глобальную цепочку поставки", - пишет агентство.

В апреле украинские силы сбили иранский дрон-камикадзе, деталь в котором, похоже, была изготовлена в Китае в середине января. Это первый раз, когда исследователи Conflict Armament Research, британской группы, которая следит за глобальными цепочками поставки оружия, нашли преобразователь напряжения, изготовленный в Китае в январе 2023 года.

Это свидетельствует о скорости, с которой Иран строит и отправляет дроны в Россию, ведь для этого ему понадобилось всего три месяца.

По предварительной информации, Китай изготовил детали в январе 2023 года, послал в Иран, там они были установлены в ударные дроны и отправлены в Россию. А уже в апреле страна-агрессор РФ пыталась нанести удары по Украине с помощью этих беспилотников.