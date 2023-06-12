Китай поставляет Ирану детали для производства дронов, которые затем отправляют в РФ, - WSJ
Западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком
Об этом информирует The Wall Street Journal .
"Открытие свидетельствует о том, что китайские запчасти продолжают попадать в Иран, предоставляя ему материалы для его программы беспилотников, независимо от нарастающих усилий США заблокировать глобальную цепочку поставки", - пишет агентство.
В апреле украинские силы сбили иранский дрон-камикадзе, деталь в котором, похоже, была изготовлена в Китае в середине января. Это первый раз, когда исследователи Conflict Armament Research, британской группы, которая следит за глобальными цепочками поставки оружия, нашли преобразователь напряжения, изготовленный в Китае в январе 2023 года.
Это свидетельствует о скорости, с которой Иран строит и отправляет дроны в Россию, ведь для этого ему понадобилось всего три месяца.
По предварительной информации, Китай изготовил детали в январе 2023 года, послал в Иран, там они были установлены в ударные дроны и отправлены в Россию. А уже в апреле страна-агрессор РФ пыталась нанести удары по Украине с помощью этих беспилотников.
- В мае издание CNN отмечало, что Иран поставляет России Каспийским морем все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
- 5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
- По данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы, поскольку РФ стремится получить постоянные поставки оружия для войны в Украине.
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