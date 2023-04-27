В сухом остатке и исходя из официальных информационных сообщений, среди результатов возобновления диалога на самом высоком уровне, приветствия украинской стороной переизбрания Си, назначения посла Украины в Китае и командировки китайского "миротворческого десанта" во главе с бывшим послом Китая в РФ для лоббирования прекращения военных действий начала переговоров о политическом урегулировании.

Очевидно, есть попытка со стороны Пекина предотвратить начало активной фазы украинского контрнаступления и навязать переговоры для замораживания действующего статуса-кво на поле боя. Во избежание двусмысленности в содержании телефонного разговора Си уже зафиксировал в сообщении ключевые китайские и кое-что российские нарративы об "украинском кризисе", "подливке масла в огонь" и "зарабатывании на войне". Молниеносная положительная реакция Кремля подтверждает поддержку путинского режима инициативы Си.

Есть попытка со стороны Пекина предотвратить начало активной фазы украинского контрнаступления и навязать переговоры для замораживания действующего статуса-кво на поле боя

Что делать украинскому руководству?

Следует принять спецпосланника Си, провести переговоры с сессией в Буче или Ирпени, четкие, прагматические, жесткие сигналы и видение справедливого мира в соответствии с нормами международного права, Уставом ООН и общечеловеческими ценностями.

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Очень важно, чтобы в Киеве со спецпосланником Си говорил не только Киев, но и консолидированный Запад. Так же как мы отстаиваем принцип "ничего об Украине без Украины", должны быть "на одной странице" с союзниками и когда говорим с Китаем

Поэтому очень важно, чтобы в Киеве со спецпосланником Си говорил не только Киев, а консолидированный Запад. Так же как мы отстаиваем принцип "ничего об Украине без Украины", должны быть "на одной странице" с союзниками и когда говорим с Китаем. Следует безотлагательно скоординировать подходы с ключевыми западными столицами, ведь Ли Хуэй будет говорить и с ними.

Следует отметить подтверждение желания Пекина помочь. Вот только кому — Киеву, себе или Москве? Спецпосланнику Си следует все объяснить так, чтобы "помочь Киеву" стало единственно возможным подходом для Китая сегодня и на будущее.

И еще одно: дипломатические контакты не должны (и не должны) быть препятствием для планов ВСУ по уничтожению врага и освобождению оккупированных территорий Украины. Переговоры с позиции силы приносят лучший результат.

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Об авторе: украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

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