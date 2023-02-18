Об этом сообщает DW .

По словам члена политбюро центрального комитета коммунистической партии Китая Ван И, отвечающего за внешнюю политику, до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования в Украине.

"Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться целей и принципов Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию", - сказал Ван И во время Мюнхенской конференции безопасности.

Он заверил, что Китай в украинском вопросе "твердо стоит на стороне мира и диалога".

"Мы убеждены, что эту кризисную ситуацию можно урегулировать только путем мирных переговоров", - отметил Ван И.

В то же время он убежден, что проблемы между странами не должны решаться путем давления или односторонних санкций.

"Это контрпродуктивно, поскольку приводит к бесконечным трудностям", - подчеркнул Ван И.