Китай пообещал в конце февраля обнародовать план урегулирования в Украине
Глава дипломатии КНР Ван И заявил, что Пекин до конца февраля представит план политического урегулирования в войне РФ против Украины
Об этом сообщает DW .
По словам члена политбюро центрального комитета коммунистической партии Китая Ван И, отвечающего за внешнюю политику, до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования в Украине.
"Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться целей и принципов Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию", - сказал Ван И во время Мюнхенской конференции безопасности.
Он заверил, что Китай в украинском вопросе "твердо стоит на стороне мира и диалога".
"Мы убеждены, что эту кризисную ситуацию можно урегулировать только путем мирных переговоров", - отметил Ван И.
В то же время он убежден, что проблемы между странами не должны решаться путем давления или односторонних санкций.
"Это контрпродуктивно, поскольку приводит к бесконечным трудностям", - подчеркнул Ван И.
- 17 февраля стало известно, что Си Цзиньпин планирует выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения России в Украину.
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