Китай пообещал "решительную поддержку интересов России"
Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию по отношению к Украине", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона
Об этом он заявил в начале переговоров по Си в Узбекистане, передает Associated Press.
Российский диктатор добавил, что готов обсудить "озабоченность" Китая по Украине.
"Мы высоко ценим взвешенную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом", – сказал Путин. "Мы понимаем ваши вопросы и вашу обеспокоенность по этому поводу, и мы, безусловно, подробно разъясним нашу позицию во время сегодняшней встречи, хотя мы уже объясняли ее раньше".
В заявлении правительства Китая, опубликованном после встречи, не упоминается Украина, но говорится, что Си пообещал "решительную поддержку основных интересов России".
"Хотя в заявлении не были приведены подробности, Пекин обычно использует словосочетание "основные интересы" для описания таких вопросов, как национальный суверенитет или претензии правящей Коммунистической партии на Тайвань, из-за которой он готов вступить в войну", - сообщает АР.
Выступая после встречи, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оценки международной ситуации Москвой и Пекином "полностью совпадают" и назвал переговоры "прекрасными".
- Как мы писали ранее, Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но неудача России в Украине может испортить их планы
- США призвали Китай не поддерживать Москву в войне против Украины
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 39.59Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное