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Китай пообещал "решительную поддержку интересов России"

15 сентября, 2022 четверг
22:20
Мир

Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию по отношению к Украине", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона

Об этом он заявил в начале переговоров по Си в Узбекистане, передает Associated Press.

Российский диктатор добавил, что готов обсудить "озабоченность" Китая по Украине.

"Мы высоко ценим взвешенную позицию наших китайских друзей в связи с украинским кризисом", – сказал Путин. "Мы понимаем ваши вопросы и вашу обеспокоенность по этому поводу, и мы, безусловно, подробно разъясним нашу позицию во время сегодняшней встречи, хотя мы уже объясняли ее раньше".

В заявлении правительства Китая, опубликованном после встречи, не упоминается Украина, но говорится, что Си пообещал "решительную поддержку основных интересов России".

"Хотя в заявлении не были приведены подробности, Пекин обычно использует словосочетание "основные интересы" для описания таких вопросов, как национальный суверенитет или претензии правящей Коммунистической партии на Тайвань, из-за которой он готов вступить в войну", - сообщает АР.

Выступая после встречи, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оценки международной ситуации Москвой и Пекином "полностью совпадают" и назвал переговоры "прекрасными".

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