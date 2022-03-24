Об этом сообщает "Голос Америки", – информирует Еспресо.TV.

Напомним, Генсек НАТО обвинил Китай в поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации".

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"Я очень четко общался с Си Цзиньпином. Я ему объяснил, какие будут последствия, если он будет помогать России. Я также отметил, что для него будет большая угроза, если он будет поддерживать РФ. Я не буду подробно рассказывать, какими будут последствия этого разговора. 1 апреля будет конференция с Си Цзиньпином. Китай понимает очень хорошо, что их экономическое будущее теснее связано с Западом, чем с Россией", - сказал Байден.