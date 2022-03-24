За месяц мир ввел более 4 тыс. санкций, экономика России идет ко дну - Кулеба
Китай понимает, что его будущее теснее связано с Западом, чем с Россией, - Байден
Президент Джо Байден после экстренного саммита НАТО в Брюсселе дал пресс-конференцию, на которой раскрыл детали разговора с главой КНР Си Цзиньпином
Об этом сообщает "Голос Америки", – информирует Еспресо.TV.
"Я очень четко общался с Си Цзиньпином. Я ему объяснил, какие будут последствия, если он будет помогать России. Я также отметил, что для него будет большая угроза, если он будет поддерживать РФ. Я не буду подробно рассказывать, какими будут последствия этого разговора. 1 апреля будет конференция с Си Цзиньпином. Китай понимает очень хорошо, что их экономическое будущее теснее связано с Западом, чем с Россией", - сказал Байден.
- Напомним, Генсек НАТО обвинил Китай в поддержке РФ путем "откровенной лжи и дезинформации".
- Китай блокирует исключение России из G20.
- Кулеба призвал Китай играть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
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