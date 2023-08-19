Китай помогает вооружать Россию вертолетами и беспилотниками, -The Telegraph

Об этом говорится в расследовании The Telegraph.

По информации источника, Китай помогает вооружать РФ вертолетами, БПЛА, оптическими прицелами и важнейшими металлами, используемыми в оборонной промышленности. Речь идет о масштабном сотрудничестве России и Китая с начала полномасштабного вторжения и в первый квартал этого года. Речь идет и о тех компаниях, которые попали под санкции.

В этом году оборот торговли между Китаем и Россией должен превысить $200 миллиардов, что является новым рекордом. Экспорт товаров потенциального военного назначения вырос более чем в три раза.

Китаю удается обходить санкции благодаря тому, что товары классифицируются как товары двойного использования, то есть они также якобы имеют гражданское назначение.

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global, одна китайская компания отправила в Россию 1000 дронов за два месяца до войны. Это фирма Shantou Honghu Plastics. На своем сайте они описывают себя как оптового продавца детских игрушек. Беспилотники были отправлены российской фирме под названием "Самсон", которая тоже позиционируется как оптовый продавец игр и игрушек.

Журналисты исследовали, что через четыре дня после начала войны в Украине китайская компания Hems999 поставила РФ два вертолета. Другая китайская компания Tianjin Huarong Aviation передала четыре вертолета Airbus. Все были получены русской компанией "Вертолет Урала", главным заказчиком которой является Росгвардия.

Китайские фирмы также отправили оптические прицелы более 50 российским компаниям с начала 2022 года. Импорт этих продуктов почти удвоился до $2,5 млн в прошлом году по сравнению с предыдущим. А экспорт турбореактивных двигателей и радиолокационных ракетно-навигационных систем отправлялся через Индию и Коста-Рику.

"В 2022 году Китай экспортировал в Россию изделий из титановых сплавов на $18 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Эти сплавы являются основным материалом, который используется для производства военных самолетов и оружия. Титановые пластины и стержни были доставлены из Китая компании "НПП "Старт", разработчику пусковых установок зенитных ракет, входящей в состав российского оборонного конгломерата "Ростех", а также компании S7 Technics, выполняющей техническое обслуживание и ремонт самолетов", - пишет The Telegraph.

Китайские компании также отправили магниевые сплавы для обслуживания дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160М, которые используются для ударов по Украине крылатыми ракетами.

Некоторые китайские фирмы, такие как Wuxi Tianxing Steel и Xi'an Alpha Metal даже имеют офисы в Москве или вебсайты на русском языке, и не скрывают своих связей с оборонным сектором РФ.