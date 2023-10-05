Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда посыплется путинский режим, - Огрызко
Эксклюзив

Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда посыплется путинский режим, - Огрызко

5 октября, 2023 четверг
20:51
Мир

Китай может провести специальную операцию против РФ, - Огрызко о предполагаемом сценарии

Об этом сообщил дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия в свое время захватила часть северного Китая, и Китай до сих пор это помнит. Россия рисует на картах будущего Китая эти территории как свои. То есть Китай четко заявляет, что при определенных обстоятельствах, когда начнет сыпаться путинский режим, он эти территории быстро вернет себе", – рассказал дипломат.

Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.

  • CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек рассказал о схемах и учебных центрах, которые используют Россия и Китай для поставки дронов
  • Во вторник, 19 сентября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
  • Позже бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит.

 
Новости
Россия
Китай
политика
Владимир Путин
Война с Россией
окупанти
Читайте также:
збитий "Шахед"
5 октября, 2023 четверг
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 24 "шахеда"
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
5 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"
Олексій Арестович
4 октября, 2023 среда
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 октября
21:25
Путин заявил, что самолет с Пригожиным разбился из-за взрывов гранат на борту
21:07
Экуменическая социальная неделя: о чем говорили в первый день
21:02
Обновлено
"Есть мощные решения по усилению ПВО": Зеленский об итогах встреч с Шольцом и Санчесом
20:56
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Продолжаются кровопролитные бои по линии железной дороги у Клищиевки и Андреевки, враг начинает менять тактику. Колонка Сергея Згурца
20:35
Руководитель производителя тепловизионных прицелов Archer заявил, что предприятие приостановило работу из-за обысков НАБУ
20:16
Учителя в российской Калуге поздравили Путина с днем рождения фотографией молодого Степана Бандеры
19:57
Силы обороны отбили 4 вражеских атаки возле Макеевки на Луганщине, — Генштаб
19:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:16
Украинские хакеры остановили крупнейшие аэропорты РФ, сломав систему бронирования билетов, - Федоров
19:03
Эксклюзив
У Минобороны есть еще 167 тыс. принятых не по стандарту курток, их будут выдавать военным на зиму, - волонтер Яровая
19:00
Обзор
Победные новости 589-го дня войны: Украина получит еще больше систем ПВО, а дроны СБУ "выключили" военные объекты россиян
18:59
КМДА
Обрушение конструкций путепровода в Киеве: в КГГА, Киевавтодоре и у подрядчиков проводят обыски
18:40
Обновлено
РФ обстреляла кафе на Харьковщине: погиб 51 человек, в том числе ребенок. СБУ ищет наводчика
18:25
Новости компаний
Компания Ferrexpo увеличила производство в 3 квартале 2023 года
17:52
Эксклюзив
Дело Червинского: судьи Киевского апелляционного суда заявили самоотвод
17:34
Монблан
Высочайшая гора в Альпах уменьшилась на 2,2 метра
17:23
Эксклюзив
Надо показать Банковой, что в Раде есть люди, стремящиеся, чтобы деньги тратили на оборону, - нардеп Савчук о часе вопросов к правительству
17:16
Зерновые разногласия: Украина поставила на паузу жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО
17:07
Aperol
Итальянская Campari пытается через суд запретить ввоз и продажу напитка Aperol в РФ
17:00
Эксклюзив
Уничтожили 72-ю бригаду РФ, сотрём в пыль и другие: комбат 3-й ОШБр о перспективах продвижения под Бахмутом
16:54
Эксклюзив
Рада одобрила законопроект, который упростит командирам списания имущества, - нардеп Костенко
16:05
Умеров провел разговор с министром обороны Германии: что обсудили
16:00
OPINION
Припасть к дубу
15:58
Собаку Джо Байдена выселили из Белого дома за то, что она покусала агентов спецслужб
15:40
Обновлено
Россия планирует разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии. Грузия отреагировала
15:40
Эксклюзив
деньги во время войны
Херсонский облсовет объявил закупку клюшек для хоккея на 1,7 млн грн, - депутат горсовета Погомий
15:39
Обновлено
Армия РФ ударила по больнице в Бериславе в Херсонской области: 2 раненых медработника
15:23
В Киеве подростки обворовывали могилы павших военных: на их родителей составили админматериалы
15:07
Обновлено
Оккупанты углубляют порт Мариуполя: в Украине назвали две возможные причины
14:58
"Европа не может заменить США": Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины
14:58
В случае заморозки конфликта в Украине РФ до 2028 года сможет восстановиться и атаковать другие страны, – Зеленский
14:51
Снабжает технику и вооружение для атак по Украине: СБУ сообщила о подозрении гендиректору российского "Ростеха" Чемезову
14:28
Обновлено
Зеленский встретился с премьерами Испании и Италии: говорили о новом оружии для ВСУ
14:20
На Тайвань обрушился тайфун: один человек погиб, 304 ранены
14:20
OPINION
Богдан Данилишин
Преимущества и риски режима управляемой гибкости обменного курса НБУ
14:18
Нобелевскую премию-2023 по литературе получил норвежский поэт и драматург
14:04
"Допуск РФ на соревнование ограничивает права детей из Украины": Минспорта о разрешении ФИФА сборным России U-17
14:02
Инфографика
Как выглядит российская оборона на юге. Инфографика Texty
13:53
В Нью-Йорке требуют добавить историческое объяснение ко всем памятникам, посвященным рабовладельцам
13:52
Чернигов
В Чернигове временно ограничили доступ к четырем храмам для УПЦ МП
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV