Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда посыплется путинский режим, - Огрызко
Китай может провести специальную операцию против РФ, - Огрызко о предполагаемом сценарии
Об этом сообщил дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия в свое время захватила часть северного Китая, и Китай до сих пор это помнит. Россия рисует на картах будущего Китая эти территории как свои. То есть Китай четко заявляет, что при определенных обстоятельствах, когда начнет сыпаться путинский режим, он эти территории быстро вернет себе", – рассказал дипломат.
Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.
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