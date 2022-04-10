Китай полутайно передал Сербии современные системы ПВО, - СМИ
Китай отчасти тайно передал российскому союзнику Сербии современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на СМИ и военные эксперты.
Отмечается, что доставка китайских ПВО в Сербию проходила в эти выходные на фоне опасений Запада, что наращивание вооружений на Балканах во время войны в Украине может угрожать хрупкому миру в регионе.
СМИ и военные эксперты сообщили в воскресенье, 10 апреля, что шесть транспортных самолетов ВВС Китая Y-20 приземлились в гражданском аэропорту Белграда утром 9 апреля, доставив зенитно-ракетные комплексы HQ-22 для сербских военных.
Министерство обороны Сербии пока не ответило на запрос издания о комментарии.
Поставки оружия на территорию, по крайней мере, двух государств-членов НАТО, Турции и Болгарии, были расценены экспертами как демонстрация растущего глобального влияния Китая.
"Внешний вид Y-20 вызвал удивление, потому что они были доставлены массово, а не сериями доставок по одному самолету. Присутствие Y-20 в Европе в любом количестве также достаточно новое событие", - пишет онлайн-журнал The Warzone.
Президент Сербии Александр Вучич почти подтвердил поставку системы средней дальности, которая была согласована в 2019 году, заявив в субботу, что он представит "новейшую гордость" сербских военных во вторник или среду.
Китайскую ракетную систему часто сравнивают с американской системой Patriot и российскими ЗРК С-300, хотя она имеет меньшую дальность действия, чем более совершенные С-300. Сербия станет первым оператором китайских ракет в Европе.
- Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не намерена вступать в НАТО .
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