Китай получил первую информацию из нового спутника

Об этом пишет Синьхуа .



"Наземная станция в районе Миюнь города Пекина отследила оптический спутник ZY-102E диаметром 5 метров и приняла данные из него в рамках двух задач, которые выполнялись 9 и 5 минут соответственно", - отметили в заявлении.



Спутник был запущен из космодрома Тайюань в провинции Шаньси.



В общей сложности получили 159 Гб информации.



Совместно с ресурсным спутником ZY-102D, запущенным 12 сентября 2019 года, ZY-102E создаст сеть для предупреждения стихийных бедствий, защиты окружающей среды, транспорта и жилищного строительства.

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