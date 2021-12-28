Китай получил первую информацию из нового спутника
В Китае получили первые сведения со спутника ZY-102E
Об этом пишет Синьхуа .
"Наземная станция в районе Миюнь города Пекина отследила оптический спутник ZY-102E диаметром 5 метров и приняла данные из него в рамках двух задач, которые выполнялись 9 и 5 минут соответственно", - отметили в заявлении.
Спутник был запущен из космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
В общей сложности получили 159 Гб информации.
Совместно с ресурсным спутником ZY-102D, запущенным 12 сентября 2019 года, ZY-102E создаст сеть для предупреждения стихийных бедствий, защиты окружающей среды, транспорта и жилищного строительства.
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