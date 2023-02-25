Китай получает выигрыш как при поражении Москвы, так и при ее победе, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Поражение России выгодно Китаю. Так же ему выгодно и поражение Украины. Китай получает огромный выигрыш в любом случае. Если бы прогнозы американской разведки оправдались, и Киев сдался бы за 5 дней, это стало бы сокрушительным поражением не только Украины, но и США, для которых это был бы уход с мировой арены. И Тайвань уже давно был бы в составе Китая, тайваньцы сами бы принесли ключи от острова. То есть в случае победы Москвы Китай получил бы Тайвань, а в случае поражения Москвы он фактически получит всю Сибирь", – объяснил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что Россия уже превратилась не в младшего вассала, а стала полностью зависимой от Китая.

"Пекин сейчас хочет зафиксировать это поражение России, а как вклад в новую международную структуру хочет продать себя Западу как конструктивного переговорщика", - подытожил Пионтковский.