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Главная война с Россией Китай подтолкнул Путина начать войну против Украины, - Пионтковский
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Китай подтолкнул Путина начать войну против Украины, - Пионтковский

25 мая, 2022 среда
20:49
война с Россией

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что китайское руководство поддержало Путина начать войну против Украины, когда тот посещал Олимпиаду в Пекине

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Китай играет в тысячелетие. У них совсем другая шкала времени. То, что путинский режим считает Китай своим союзником является большой глупостью и легкомыслием. Китай в какой-то мере подтолкнул Путина начать войну против Украины. Путин вернулся очень вдохновенным с Олимпиады в Пекине 5 февраля. "И именно тогда началась подготовка к решающей фазе вторжения России в Украину. Однако не следует забывать, что Китай исповедует теорию великого китайского философа войны Сунь-дзы, по которой они просто заняли выжидательную позицию", - пояснил Пионтковский.

Пионтковский отметил, что для Китая любой результат российско-украинской войны станет победным.

"При любом исходе войны России против Украины, Китай останется в выигрыше. Если проиграет Россия, Китай получает Сибирь, а фактически и всю РФ как зону своего влияния. Если же проиграет Украина, что стало бы позором для всего Запада, то через несколько месяцев Китай решился бы на захват Тайваня.Тайванцы сами бы принесли ключи от острова китайцам, увидев немощность Запада. Так что в этой войне Украина защищает не только Запад, но и Тайвань и саму идею демократического мира. Победа Украины в этой войне станет определяющим событием в истории 21 века", - добавил Пионтковский.

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