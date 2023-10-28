Китай подтолкнул Путина на войну с Украиной, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что Китай в войне с Израилем повторяет такую же тактику, которую он применил в войне с Украиной
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Китай в войне с Израилем повторяет такую же тактику, которую он применил в войне с Украиной. Он подталкивает своих холуев – и Иран, и Путина. Он с их помощью прощупывает готовность Запада. Китай держит на руках совершенно разные варианты. Классический - это то , что он сделал с Путиным, - он подтолкнул его на войну. Потому что если бы Путин добился успеха, если бы взял Киев за пять дней, а это тогда и американская разведка прогнозировала, тогда с Тайванем все проблемы были бы решены", - пояснил Пионтковский.
По словам политолога, Китай политически поддерживает Иран и подталкивает его к войне с Израилем.
"Америка была бы полностью дискредитирована. Ей бы никто не верил на Дальнем Востоке, и Пекин взял бы голыми руками Тайвань. А если провалится Путин, то он как шелудивый пес приползет в Пекин. Путин уже охотно показывает себя в роли младшего брата, и Китай получает все экономические рычаги. В любом случае Китай выигрывал бы или Тайвань, или Сибирь. Сейчас Си повторяет вторую попытку: а что сможет сделать Иран на Ближнем Востоке? Китай поддерживает Иран политически, и тоже подталкивает. Но ничем себя не свяязал, а оставляет открытыми любые возможные пути", - добавил Пионтковский.
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