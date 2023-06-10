Китай поддержал мирные инициативы лидеров государств Африки по Украине
Глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил, что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая, пишет Укринформ.
В министерстве рассказали, что в ходе обмена мнениями по поводу "украинского кризиса" Сирил Рамафоса отметил, что Южная Африка поддерживает позиционный документ Китая относительно политического решения "кризиса" и надеется, что Украина и Россия смогут возобновить переговоры как можно скорее.
Президент ЮАР также сообщил о намерении мирной делегации лидеров шести африканских стран, включая Южную Африку, посетить Украину и Россию, чтобы "добиться скорейшего прекращения конфликта".
Лидер Китая, со своей стороны, отметил последовательную позицию его страны относительно "кризиса в Украине" и готовность и дальше содействовать ее политическому урегулированию и решению путем диалога.
"Очень хорошо, что господин президент с лидерами африканских государств сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину. Надеюсь, миролюбивые страны мира, отстаивающие справедливость, смогут выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости переговоров", - сказал Си, которого цитирует МИД Китая.
- Напомним, 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
- 24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
- 12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
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