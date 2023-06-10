Китай поддержал мирные инициативы лидеров государств Африки по Украине

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая, пишет Укринформ.

В министерстве рассказали, что в ходе обмена мнениями по поводу "украинского кризиса" Сирил Рамафоса отметил, что Южная Африка поддерживает позиционный документ Китая относительно политического решения "кризиса" и надеется, что Украина и Россия смогут возобновить переговоры как можно скорее.

Президент ЮАР также сообщил о намерении мирной делегации лидеров шести африканских стран, включая Южную Африку, посетить Украину и Россию, чтобы "добиться скорейшего прекращения конфликта".

Лидер Китая, со своей стороны, отметил последовательную позицию его страны относительно "кризиса в Украине" и готовность и дальше содействовать ее политическому урегулированию и решению путем диалога.

"Очень хорошо, что господин президент с лидерами африканских государств сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину. Надеюсь, миролюбивые страны мира, отстаивающие справедливость, смогут выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости переговоров", - сказал Си, которого цитирует МИД Китая.