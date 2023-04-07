Китай побил рекорд по экспорту автомобилей в Россию, - посол КНР
КНР воспользовалась изоляцией России и дефицитом импортных автомобилей в РФ, побив рекорд по поставкам авто собственного производства. По итогам 2022 года Пекин увеличил объем экспорта более чем на 33%
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова посла Китая в РФ Чжана Ханьхуэя.
Китаю удалось воспользоваться тем, что мировые автоконцерны осудили войну РФ против Украины и ушли с российского рынка. По итогам 2022 года представители китайского автопрома поставили на российский рынок 162 тысяч автомобилей, что на 33,4% больше, чем годом ранее.
"Доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась с 7% до 19,2%. Спрос на китайские товары постоянно увеличивается с их хорошим соотношением цены и качества", – сказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
Кроме того, дипломат выразил надежду, что на российском рынке будет все больше товаров с маркировкой "сделано в Китае".
В результате ухода иностранных автопроизводителей из РФ по итогам 2022 года выпуск легковых автомобилей в стране упал на 67%.
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