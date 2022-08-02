Китай планирует запуск боевых ракет во время учений вблизи Тайваня
2 августа вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся вблизи Тайваня
Об этом сообщает Global Times.
Восточное командование армии Китая проведет ряд военных операций на Тайване в рамках учений. К военным обучением привлекут авиация и флот.
Global Times особо отмечает, что в Тайванском проливе запланированы артиллерийские стрельбы и испытательные стрельбы ракетами в морских районах к востоку от Тайваня.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил , что США пересекают красную линию.
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