Об этом сообщает Global Times.

Восточное командование армии Китая проведет ряд военных операций на Тайване в рамках учений. К военным обучением привлекут авиация и флот.

Global Times особо отмечает, что в Тайванском проливе запланированы артиллерийские стрельбы и испытательные стрельбы ракетами в морских районах к востоку от Тайваня.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил , что США пересекают красную линию.

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