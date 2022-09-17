Китай планирует захватить Тайвань к 2027 году, - ЦРУ
Глава КНР Си Цзиньпин сообщил своим военным о необходимости захвата Тайваня до 2027 года
Об этом заявил в пятницу заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, отметивший, что китайский лидер еще не принял решение о самом вторжении, но хочет иметь такую возможность, передает Укринформ со ссылкой на CNN.
"Он еще не принял решения об этом, но попросил своих военных сделать это (до 2027 года). Оценка разведывательного сообщества все еще такова, что в интересах Си есть получение контроля над Тайванем невоенными средствами", - заявил Коэн во время саммита по разведке. и национальной безопасности в Нэшнл Харбор в Мэриленде.
По данным ЦРУ, ключевой датой должен быть 2027 год, когда будет отмечаться 100-летие создания Народно-освободительной армии Китая и это будет совпадать с плановым выведением из строя некоторых американских военных кораблей.
- Отметим, Тайвань изучает украинский способ ведения информационной войны против России для того, чтобы построить линию защиты в случае нападения Китая.
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