Китай планирует совершить пилотируемый полет и высадку астронавтов на Луну до 2030 года
Китай активно развивает свою Лунную программу и имеет полную уверенность в том, что до 2030 года совершит пилотируемый полет к Луне и высадку астронавтов на ее поверхность
Об этом в интервью CGTN заявил главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйжэнь.
"До 2030 года китайцы точно смогут ступить на Луну. Это не проблема", – сказал он.
В настоящее время Национальное космическое управление КНР реализует четвертую фазу программы исследования Луны, которая предусматривает запуск трех миссий под названиями "Чанье-6", "Чанье-7" и "Чанье-8" и строительство на спутнике Земли международной Лунной исследовательской. станции.
Как рассказал Ву, миссия Чанье-6 в 2024 году должна взять образцы лунного грунта с обратной стороны спутника, что станет первым случаем получения человечеством почвы с обратной стороны естественного спутника Земли.
Также миссия Чанье-7 должна совершить посадку на южном полюсе Луны и провести поиски следов воды, а миссия Чанье-8, которую планируют запустить примерно в 2028 году, в сотрудничестве с Чанье-7 должна создать основу для строительства Лунной. исследовательской станции на южном полюсе спутника.
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В то же время известно, что план предусматривает запуск в 2024 году спутника связи Queqiao-2 с ретрансляторами, главной функцией которого будет обеспечение связи между Землей и космическими аппаратами на поверхности Луны, а также поддержание взаимодействия между Чанье-7 и Чан. 8, поскольку они будут находиться достаточно далеко друг от друга.
Ву также рассказал о планах Китая построить ориентированный на Луну далекий космический Интернет для улучшения связи и навигации для будущих космических полетов.
"Мы строим созвездие спутников вокруг Луны, систему, которая сможет предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования. После этого мы сможем проводить исследования глубокого космоса", - сказал он, добавив, что с помощью такого Интернета астронавты на Луне, кроме прочего, доступ к телевизионным программам и играм.
При этом сообщается, что китайская Лунная исследовательская станция будет открыта для международных партнеров, и КНР будет приветствовать "участие развитых стран, таких как Соединенные Штаты и европейские государства".
- 3 апреля КНР осуществила первый запуск ракеты-носителя TL-2 Y1, доставившей на околоземную орбиту спутник.
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