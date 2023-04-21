Китай планирует провести интенсивные военные учения на фоне напряженности со США, - Bloomberg
Вооруженные силы Китая планируют провести пять военных учений в разных регионах
Об этом сообщает Bloomberg.
"Управление морской безопасности Китая в четверг, одно из объявленных военных учений будет проходить в течение трех дней в водах у портового города Циндао, где расположена большая военно-морская база Народно-освободительной армии. Во вторник с 9 утра до полудня в этом же районе велись неопределенные" "большие военные действия", – говорится в сообщении.
В последние дни Китай активизировал военную и аэрокосмическую деятельность у своего побережья. В воскресенье Пекин также объявил закрытую территорию севернее Тайваня из-за риска падения обломков от запуска метеорологического спутника.
"Напряженность вокруг Тайваня, который Пекин считает частью Китая, особенно обострилась после встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии в начале этого месяца, что побудило китайскую армию к проведению учений в этом районе", - говорится в сообщении.
- В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня , заставляя другие страны признать его частью "единого Китая" и неоднократно угрожал вторжением .
- Уже на следующий день после визита Эмманюэля Макрона Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, отрабатывая ракетную атаку и окружение острова. Учеба стала ответом на 10-дневное дипломатическое турне президента Тайваня Цай Ин Вэнь в страны Центральной Америки и встречи с чиновниками США в Калифорнии. В частности, она встречалась с Кевином Макарти, спикером Палаты представителей Конгресса США от республиканцев.
- На следующий день после имитации Китаем "высокоточных ударов" по Тайваню министр иностранных дел Джозеф Ву заявил, что Пекин может готовиться к началу вторжения на остров .
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