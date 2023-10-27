Китай планирует пропустить саммит по украинской Формуле мира на Мальте, - Bloomberg
Китай, вероятно, не примет участие советников по национальной безопасности на Мальте 28 и 29 октября, где будут говорить об украинской Формуле мира
Об этом пишет Bloomberg.
"Отсутствие Пекина стало бы разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего плана крепкого и справедливого мира", - говорится в сообщении.
Указывается, что саммит планируют посетить страны Большой семи, Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Планируется, что Бразилия и Чили будут участвовать онлайн.
Украина стремится организовать саммит и вовлечение Пекина в это мероприятие рассматривается как решающее значение для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как считают, оказывают определенное влияние на российского президента Владимира Путина.
- Ранее Украина и страны-партнеры договорились провести следующие переговоры на уровне советников безопасности лидеров государств относительно украинской Формулы мира на Мальте. Мероприятие запланировано на 28 и 29 октября.
- Зеленский заявил, что в обсуждении украинской Формулы мира, которое состоится в конце октября на Мальте, примут участие более 50 участников.
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