Китай планирует пропустить саммит по украинской Формуле мира на Мальте, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

"Отсутствие Пекина стало бы разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пытающегося заручиться международной поддержкой своего плана крепкого и справедливого мира", - говорится в сообщении.

Указывается, что саммит планируют посетить страны Большой семи, Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Планируется, что Бразилия и Чили будут участвовать онлайн.

Украина стремится организовать саммит и вовлечение Пекина в это мероприятие рассматривается как решающее значение для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как считают, оказывают определенное влияние на российского президента Владимира Путина.