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Китай планирует привлечь всех граждан к борьбе со шпионажем, - Reuters

1 августа, 2023 вторник
15:53
Мир

В Китае планируют мобилизовать все население к контрразведывательной работе для борьбы со шпионажем

Об этом пишет Reuters.

Как отмечает министерство государственной безопасности Китая, страна должна поощрять своих граждан присоединяться к контрразведывательной работе. В частности, речь идет о создании каналов для уведомления правоохранителей о подозрительной деятельности.

Кроме этого, власти планируют отмечать и вознаграждать людей и организации, сообщающие о шпионаже.

В министерстве отметили необходимость создания системы, которая сделает "нормальным" участие масс в контршпионаже. Также там призывали к популяризации антишпионской деятельности среди широких слоев населения.

Агентство напоминает, что в июле в Китае вступил в силу закон о контршпионаже. Он запрещает передачу информации, связанной с национальной безопасностью и интересами, а также позволяет властям во время расследований таких случаев получать доступ к личным данным, электронному оборудованию и информации об имуществе.

Министр государственной безопасности Чэнь Исин заявил, что важнейшим является сохранение лидерства и руководящей позиции Коммунистической партии Китая и социалистической системы с китайской спецификой.

  • В июне Соединенные Штаты признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.
Китай
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