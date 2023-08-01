Об этом пишет Reuters.

Как отмечает министерство государственной безопасности Китая, страна должна поощрять своих граждан присоединяться к контрразведывательной работе. В частности, речь идет о создании каналов для уведомления правоохранителей о подозрительной деятельности.

Кроме этого, власти планируют отмечать и вознаграждать людей и организации, сообщающие о шпионаже.

В министерстве отметили необходимость создания системы, которая сделает "нормальным" участие масс в контршпионаже. Также там призывали к популяризации антишпионской деятельности среди широких слоев населения.

Агентство напоминает, что в июле в Китае вступил в силу закон о контршпионаже. Он запрещает передачу информации, связанной с национальной безопасностью и интересами, а также позволяет властям во время расследований таких случаев получать доступ к личным данным, электронному оборудованию и информации об имуществе.

Министр государственной безопасности Чэнь Исин заявил, что важнейшим является сохранение лидерства и руководящей позиции Коммунистической партии Китая и социалистической системы с китайской спецификой.