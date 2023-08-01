Китай планирует привлечь всех граждан к борьбе со шпионажем, - Reuters
В Китае планируют мобилизовать все население к контрразведывательной работе для борьбы со шпионажем
Об этом пишет Reuters.
Как отмечает министерство государственной безопасности Китая, страна должна поощрять своих граждан присоединяться к контрразведывательной работе. В частности, речь идет о создании каналов для уведомления правоохранителей о подозрительной деятельности.
Кроме этого, власти планируют отмечать и вознаграждать людей и организации, сообщающие о шпионаже.
В министерстве отметили необходимость создания системы, которая сделает "нормальным" участие масс в контршпионаже. Также там призывали к популяризации антишпионской деятельности среди широких слоев населения.
Агентство напоминает, что в июле в Китае вступил в силу закон о контршпионаже. Он запрещает передачу информации, связанной с национальной безопасностью и интересами, а также позволяет властям во время расследований таких случаев получать доступ к личным данным, электронному оборудованию и информации об имуществе.
Министр государственной безопасности Чэнь Исин заявил, что важнейшим является сохранение лидерства и руководящей позиции Коммунистической партии Китая и социалистической системы с китайской спецификой.
- В июне Соединенные Штаты признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.
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