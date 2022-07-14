Об этом сообщает издание Bloomberg.

В Пекине предлагают отменить почти 2-летний запрет на австралийский уголь для предотвращения энергетического кризиса, который могут вызвать санкции ЕС против России. Страна опасается возможной конкуренции от Запада за уголь со стороны своих основных поставщиков, в частности, Индонезии.

Как отмечают источники издания, официальные лица стремятся увеличить поставки топлива во избежание повторения прошлогодних перебоев с электроснабжением.

"У Австралии есть возможность нарастить положительную энергию и создать благоприятные условия для здорового и стабильного развития торговых отношений между Китаем и Австралией", – объясняет представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Китайская Народная Республика скорее объединится со странами Запада, чем со страной-агрессором Российской Федерацией.

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