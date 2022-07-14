Китай планирует отменить запрет на импорт угля из Австралии, – Bloomberg
Китай рассматривает возможность отмены запрета на импорт австралийского угля во избежание перебоев с электроснабжением
Об этом сообщает издание Bloomberg.
В Пекине предлагают отменить почти 2-летний запрет на австралийский уголь для предотвращения энергетического кризиса, который могут вызвать санкции ЕС против России. Страна опасается возможной конкуренции от Запада за уголь со стороны своих основных поставщиков, в частности, Индонезии.
Как отмечают источники издания, официальные лица стремятся увеличить поставки топлива во избежание повторения прошлогодних перебоев с электроснабжением.
"У Австралии есть возможность нарастить положительную энергию и создать благоприятные условия для здорового и стабильного развития торговых отношений между Китаем и Австралией", – объясняет представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
- Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Китайская Народная Республика скорее объединится со странами Запада, чем со страной-агрессором Российской Федерацией.
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