Китай планирует ослабить ограничения по COVID-19 из-за протестов в стране, - Reuters
Китай планирует в ближайшие дни объявить об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что некоторые города снимают блокировки, введенные по болезни, и что будет уменьшено массовое тестирование на COVID-19 местных жителей. По информации Reuters, чуть ли не сразу после начала протестов городские власти объявили об уменьшении ограничений в некоторых районах Гуаньчжоу. В одном округе даже отметили возможность открыть школы и общественные учреждения.
Издание отмечает, что органы здравоохранения региона не называют протесты причиной ослабления ограничений, а китайский чиновник заявил, что уровень заболеваемости ослабевает, хоть и остается высоким.
Reuters отмечает, что это большой прогресс для Китая, поскольку ранее массовые блокировки городов и общественных мест происходили даже после одного случая заболевания COVID-19.
- В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.
- Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
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