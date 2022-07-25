Китай перестал вкладывать деньги в Россию по проекту "Один пояс, один путь"

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Financial Times.

Отмечается, что китайцы не заключили соглашения с российскими организациями в рамках этой инициативы в первой половине 2022 года. О чем свидетельствуют данные Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае.

Таким образом, замедляя свои инвестиции в Россию, Китай углублял свое взаимодействие с Ближним Востоком.

По мнению издания, этот шаг сигнализирует о нежелании Пекина попасть под санкции. В то же время, падение может быть только временным, ведь, по мнению экспертов, между Россией и Китаем точно существует "сильное взаимодействие". Несмотря на войну России против Украины, Китай увеличил закупки российских энергоносителей.

Добавим, что Россия была одним из главных бенефициаров китайской инициативы "Один пояс, один путь" - фирменной внешнеполитической программы Си Цзиньпина, задуманной как наибольшая в мире программа развития и созданной в 2013 году.

В прошлом году Россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.

Напомним, посол Китая в США Цинь Ган поддержал проведение мирных переговоров по урегулированию войны в Украине, заявив, что в них должны участвовать Соединенные Штаты и другие страны НАТО

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