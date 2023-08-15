Китай перестал публиковать данные о безработице среди молодежи на фоне спада в экономике

Об этом сообщило издание BBC.

В июне уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в городах Китая достиг рекордного уровня - более 20%. Центральный банк страны также снизил стоимость заимствований во вторник, пытаясь помочь стимулировать рост.

Также официальные данные, опубликованные во вторник, показали, что общий уровень безработицы в Китае в июле вырос до 5,3%.

В то же время правительство заявило, что временно приостановит публикацию данных о безработице среди молодежи, но не назвало никаких сроков приостановки.

Представитель Национального бюро статистики заявил, что метод подсчета безработицы среди молодежи нуждается в пересмотре.

"Экономика и общество постоянно развиваются и меняются. Статистическая работа нуждается в постоянном совершенствовании", - сказал Фу Линхуэй на пресс-конференции в Пекине.

В частности Фу намекнул, что рост числа студентов в возрасте от 16 до 24 лет повлиял на показатели безработицы, но Китай никогда не считал обучающихся безработными.

Китай начал публиковать данные о безработице среди молодежи в 2018 году. Однако пока он не публикует данные о состоянии занятости молодых людей в сельской местности.

Приостановка публикации данных о безработице среди молодежи сразу же стала трендом на китайской платформе социальных сетей Weibo.

Один пользователь сказал: "Прикрывая рот и закрывая глаза, может ли это действительно решить проблемы? С гибкой занятостью, медленной занятостью и независимой занятостью, проработав всего один час, вы не считаетесь безработным. Не воспринимайте серьезно статистику Бюро статистики".