Дипломат рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.

"Китай сначала занял не просто нейтральную позицию, а наблюдательную. Некоторых людей в руководстве Китая обидело то, что президент России Путин проигрывает в Украине и что они сели за один стол с лузером. Уже сейчас Китай перешел от наблюдения к нейтралитету, но они видят, что это не та позиция, которая отвечает реалиям сегодняшнего дня. Даже антиамериканская позиция в китайском обществе сейчас отходит в сторону. Но говорить о том, что Китай на стороне Украины и осуждает действия России - нельзя", - отметил Чалый.

Экс-посол подчеркнул, что Китай также терпит экономические потери из-за войны России против Украины.

"Если бы Путин не поехал в Китай и не согласовал позиции накануне 24 февраля 2022 г., он бы не отважился нападать на Украину. Конечно, Китай играет огромную роль в мире, стремится быть на равных с США и опередить американцев. Сначала руководство Китая раздражал проигрыш Путина, но потом они увидели проблемы в экономике и предоставили больше возможностей политбюро, чего раньше не было. Ведь Китай также терпит потери из-за войны России против Украины", - отметил Валерий Чалый.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что США угрожают Китаю санкциями, если он будет поддерживать Россию.

Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, 26 апреля, что "никто не хочет видеть Третью мировую войну " после комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что риск ядерной войны представляет реальную опасность.

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