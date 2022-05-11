Китай перешел от наблюдения к нейтралитету: руководство оскорбило то, что Путин в Украине проиграет - дипломат Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что Китай обидело то, что президент РФ Путин проигрывает войну в Украине, поэтому руководство страны перешло от наблюдения к нейтралитету
Дипломат рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.
"Китай сначала занял не просто нейтральную позицию, а наблюдательную. Некоторых людей в руководстве Китая обидело то, что президент России Путин проигрывает в Украине и что они сели за один стол с лузером. Уже сейчас Китай перешел от наблюдения к нейтралитету, но они видят, что это не та позиция, которая отвечает реалиям сегодняшнего дня. Даже антиамериканская позиция в китайском обществе сейчас отходит в сторону. Но говорить о том, что Китай на стороне Украины и осуждает действия России - нельзя", - отметил Чалый.
Экс-посол подчеркнул, что Китай также терпит экономические потери из-за войны России против Украины.
"Если бы Путин не поехал в Китай и не согласовал позиции накануне 24 февраля 2022 г., он бы не отважился нападать на Украину. Конечно, Китай играет огромную роль в мире, стремится быть на равных с США и опередить американцев. Сначала руководство Китая раздражал проигрыш Путина, но потом они увидели проблемы в экономике и предоставили больше возможностей политбюро, чего раньше не было. Ведь Китай также терпит потери из-за войны России против Украины", - отметил Валерий Чалый.
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