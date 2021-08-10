Китай отзывает посла из Вильнюса из-за открытия в Литве представительства Тайваня
Китай решил отозвать своего посла из Вильнюса из-за открытия в Литве представительства Тайваня
Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает Укринформ .
"Недавно правительство Литвы, игнорируя неоднократные заявления Китая, объявил о решении позволить тайваньской власти открыть представительство. Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая. Китай решил отозвать своего посла в Литве и требует от правительства Литвы отозвать своего посла в Китае ", - говорится в заявлении.
Правительство призвало Литву "немедленно исправить свое неверное решение, принять конкретные меры для устранения ущерба и не двигаться дальше в неправильном направлении"
Китай требует, чтобы все страны, с которыми он отношения, придерживались принципов "одного Китая" В Пекине считают Тайвань своей обособленной провинцией.
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