Китай ответил на санкции США, наложенные за притеснения уйгуров

Об этом сообщает ABC News.



Во вторник, 21 декабря, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сообщил о наложении санкций против четырех членов правительственной Комиссии США по вопросам международной религиозной свободы.



Главе комиссии Надину Маэнзу, вице-главе Нури Туркелю и членам Анурими Бхаргави и Джеймсу В. Карру запрещено посещать материковый Китай, Гонконг и Макао. Все активы, которые они имеют в стране, будут заморожены.



Встречные санкции способствуют росту напряжения вокруг северо-западного региона Синьцзян. На прошлой неделе США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая из-за разработки технологий для усиления контроля над деятельностью собственных граждан и репрессии против меньшинств.



Кроме того, 10 декабря Минфин США объявил о санкциях против двух чиновников, обвиненных в причастности к репрессиям против уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Пекин обвиняется в массовых задержаниях, принудительных абортах и других злоупотреблениях.

6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В МИД Китая пообещали США "решительные контрмеры" из-за дипломатического бойкота Олимпиады-2022.

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