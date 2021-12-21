Китай ответил на санкции США, наложенные за притеснения уйгуров
Пекин ввел встречные санкции против США после того, как Вашингтон наложил ограничения на Китай из-за нарушений прав уйгуров в Синьцзяне
Об этом сообщает ABC News.
Во вторник, 21 декабря, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сообщил о наложении санкций против четырех членов правительственной Комиссии США по вопросам международной религиозной свободы.
Главе комиссии Надину Маэнзу, вице-главе Нури Туркелю и членам Анурими Бхаргави и Джеймсу В. Карру запрещено посещать материковый Китай, Гонконг и Макао. Все активы, которые они имеют в стране, будут заморожены.
Встречные санкции способствуют росту напряжения вокруг северо-западного региона Синьцзян. На прошлой неделе США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая из-за разработки технологий для усиления контроля над деятельностью собственных граждан и репрессии против меньшинств.
Кроме того, 10 декабря Минфин США объявил о санкциях против двух чиновников, обвиненных в причастности к репрессиям против уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Пекин обвиняется в массовых задержаниях, принудительных абортах и других злоупотреблениях.
- 6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- В МИД Китая пообещали США "решительные контрмеры" из-за дипломатического бойкота Олимпиады-2022.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное