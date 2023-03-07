Китай ответил на предупреждение США о недопустимости поставок оружия РФ
В МИД Китая возмутились из-за предупреждения США о недопустимости поставок оружия России, в то время как Вашингтон продолжает продавать ее Тайваню
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, сообщает CNN .
По его словам, Соединенные Штаты делают такие заявления, в то время как сами поставляют оружие Тайваню.
"Почему США просят Китай не снабжать оружием России, тогда как тот продолжают продавать оружие Тайваню?" – спросил Цинь Ган во время пресс-конференции в Пекине.
Он назвал "абсурдным" вмешательство высших должностных лиц США в вопросе Тайваня. В то же время Цинь Ган заверил, что Китай не предоставлял вооружение России.
"Китай не создал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставил оружие ни одной из сторон", - сказал Цинь Ган.
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