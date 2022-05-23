Китай отреагировал на слова Байдена о готовности применить военную силу на Тайване
Пекин выразил решительный протест в ответ на заявление президента США Джо Байдена о готовности применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань
Об этом 23 мая заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, Китай выражает решительный протест в связи с заявлением Джо Байдена о готовности США вмешаться военным путем при попытке вторжения КНР в Тайвань.
"Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое недовольство и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - сказал Ван Вэньбин.
Он добавил, что КНР призывает США придерживаться своих обязательств, не поддерживать независимость Тайваня и "не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам Китайской республики".
- Напомним, 23 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань.
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