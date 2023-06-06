Такой ответ предоставили в офисе пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая по запросу Укринформа.

"В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации", - говорится в письменном ответе МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что позиция Китая по отношению к "кризису" в Украине остается последовательной и четкой.