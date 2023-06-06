Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: призвал к политическому урегулированию "кризиса" в Украине
Китай отреагировал на подрыв дамбы Каховской ГЭС, которую россияне совершили 6 июня. Пекин призвал "все стороны" к политическому урегулированию "кризиса" в Украине
Такой ответ предоставили в офисе пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая по запросу Укринформа.
"В нынешних обстоятельствах мы надеемся, что все стороны будут отданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации", - говорится в письменном ответе МИД КНР.
Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что позиция Китая по отношению к "кризису" в Украине остается последовательной и четкой.
- 6 июня российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов Херсона, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны.
- Энергоатом заявил , что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает , что РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину.
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